Fußball-Kreisliga A : Spitzenreiter Neukirchen-Vluyn wehrt Concordia-Angriff ab

Sieben Treffer fielen am Sonntagmittag im A-Liga-Topduell beim FC Neukirchen-Vluyn. Verfolger Concordia Rheinberg, hier Patrick Utech (rotes Trikot), unterlag mit 2:5. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kreis Fußball-Kreisliga A: Der FC Neukirchen-Vluyn besiegte im Topduell den Zweiten aus Rheinberg mit 5:2. RW Moers holte sich in Millingen den ersten „Dreier“. Der TuS Asterlagen watschte auswärts den TV Asberg mit 6:0 ab.

Der Spitzenreiter gewann das Topspiel des elften Spieltags gegen Rheinberg mit 5:2. Lüttingen verspielte eine 2:0-Führung. Millingen kassierte seine zweite Saison-Niederlage, während die Borther drei wichtige Punkte im Abstiegskampf einfuhren.

FC Neukirchen-Vluyn – Concordia Rheinberg 5:2 (2:2). Niklas Noll schoss die Gäste schon nach vier Minuten in Front. Enes Celik (15.) und Yassin Ait Dada (18.) drehten die Partie kurze Zeit später, bis Noll zum 2:2-Pausenstand einnetzte (33.). Der Tabellenzweite aus Rheinberg schnupperte am erneuten Führungstreffer und kassierte mitten in der Drangphase durch einen verwandelten Strafstoß von Ajdin Mehinovic (53.) den dritten Gegentreffer.

Nachdem weitere Chancen der Gäste ungenutzt geblieben waren, sah Burak Erol eine halbe Stunde vor Schluss die Ampelkarte. Trotz Unterzahl stellte Mehinovic eine Viertelstunde vor Schluss auf 4:2. „Das war der Genickbruch. Wir wollten zu viel, waren zu weit aufgerückt und wurden noch zweimal blöd ausgekontert“, ärgerte sich Concordia-Coach Mirco Dietrich, der ohne seine verletzten Angreifer Silas Baumbach und Jonas van den Brock auskommen musste. Ait Dara erzielte noch das 5:2 (85.).

SV Millingen – Rot-Weiß Moers 2:3 (1:1). Gegen die bis Sonntag noch sieglosen Moerser kassierten die Millinger etwas überraschend ihre zweite Saison-Niederlage. Steven Schön hatte auf den Führungstreffer der Gäste durch Patrick Lausberg eine schnelle Antwort parat. Er sorgte mit einem Doppelpack für die 2:1-Pausenführung. Die Tore von Jamal Aanen und Khalid Kichou bescherten den ersten „Dreier“ für die Rot-Weißen. Der Tabellenvorletzte legte sehr viel Kampf und Leidenschaft an den Tag. „Wir waren nicht so aggressiv und Zweikampf stark wie zuletzt. Der letzte Biss und Ehrgeiz haben gefehlt“, monierte Trainer Ulf Deutz

Rumelner TV – SSV Lüttingen 3:2 (1:2). Nach 30 Minuten und den Toren von Fabian Wenten (6.) und Janik Schweers (30.) sah der SSV wie der sichere Sieger aus. Was danach passierte, war für Lüttingens Trainer Stefan Kuban nur schwer zu erklären. Der SSV gab das Spiel komplett aus der Hand und verlor zwei Minuten vor Schluss noch mit 2:3. „Das war völlig unnötig, weil wir den Gegner nur durch eigene Fehler ins Spiel zurück gebracht haben“, ordnete Kuban die erste Pleite seiner Mannschaft in der laufenden Serie ein.

TuS Borth – FC Moers-Meerfeld 3:1 (1:0). Nach einer starken Ballmitnahme brachte Borths Top-Torschütze Philipp Hanz die Hausherren in Führung (30.). Wenige Sekunden vor der Pause verhinderte der Querbalken den Meerfelder Ausgleich in Folge eines Standards. Borths zuletzt treffsicherer Joker Nico Marps köpfte nach perfekter Flanke von Simon Kleintges-Topoll das 2:0 (63.). Der ebenfalls eingewechselte Enes Kartal verwertete einen von viele Kontern zum 3:0 (71.). Mauritz Kochs Anschlusstor kam zu spät (86.). „Wir haben beruhigt gespielt und gegen einen körperlich präsenten Gegner immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt“, sagte TuS-Trainer Frank Misch erleichtert.

DJK Kamp-Lintfort – OSC Rheinhausen 0:2 (0:1). Isa Demir brachte die Duisburger in Führung. Doch die DJK gab sich nicht geschlagen und konnte das Spiel lange offen gestalten. Tugay Kadam sorgte in der 85. Minute schließlich für die Entscheidung.

TV Asberg – TuS Asterlagen 0:6 (0:5). Die Asterlagener waren spielbestimmend und siegten auch in der Höhe völli verdient. Bajram Mustafovski (3), Junior Holzum (2) und Luca Maranta trafen für die Gäste. Die Hausherren kamen einfach nicht ins Spiel und erwischten einen rabenschwarzen Tag.

VfL Rheinhausen – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 1:2 (1:0). Der VfL Rheinhausen konnte durch Jan Gerlich in Führung gehen. Doch die Spielvereinigung glich in der zweiten Halbzeit durch Artur Kiesler aus und konnte in der Nachspielzeit sogar noch ausgiebig den glücklichen Siegtreffer von Kevin Schmitz feiern.

FC Rumeln-Kaldenhausen – VfL Repelen II 3:2 (1:1). In einer spannenden Begegnung konnte Benjamin Zukanovic den FCR in Führung schießen. Amar Pilavdzic und Dominic Hellwarth drehten die Begegnung für den VfL. Doch in den Schlussminuten gelang es den Hausherren, durch Zukanovic und Nico Böhnisch die Partie abermals zu drehen.

(FKT/daho)