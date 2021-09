Fußball-Kreisliga A : MSV Moers geht beim SSV Lüttingen mit 1:14 unter

Kreis Janik Schweers steuerte sechs Treffer bei. Concordia Rheinberg übernahm durch ein 6:0 über RW Moers die Tabellenspitze. Auch Millingen feierte den dritten Saisonsieg. Kamp nahm alle Punkte aus Borth mit.

VfL Rheinhausen – SV Millingen 1:2 (1:0). Die erste Hälfte gehörte den zunächst überlegenen Hausherren, die im Aufbauspiel sicherer agierten. Der SVM fand nach einem unruhigen Auftakt besser in die Partie, verteidigte nach dem Rückstand höher und setzte den Gegner unter Druck. Trainer Ulf Deutz bewies ein goldenes Händchen, als er mit Bastian Nocon den Torschützen zum 1:1 (65.) für den am Fuß verletzten Luca Heinrichs brachte. Domenique Cremers machte zehn Minuten vor Schluss den dritten Millinger Sieg im dritten Spiel perfekt. „Wir haben gut gekämpft und uns für unseren Einsatz belohnt. Der Klassenerhalt bleibt das oberste Ziel“, sagte Deutz.

SSV Lüttingen – MSV Moers 14:1 (4:1). Die Elf von Stefan Kuban präsentierte sich in Torlaune. Janik Schweers traf gleich sechsmal, Max Reimers (2), Niels Setzepfandt (2), Johann Hildebrandt, Emircan Bartu, Oliver Tittel und Fabian Wenten vollendeten das Schützenfest der Fischerdörfler. Der Anschluss zum 1:3 durch Emircan Bartu kam durch eine schlecht verteidigte Ecke zustande. „In der ersten Halbzeit haben wir nach 19 Sekunden getroffen, in der zweiten nach 39. Der Sieg war nie gefährdet“, so Kuban

Concordia Rheinberg – FC Rot-Weiß Moers 6:0 (4:0). Die Hausherren fuhren den zweiten Kantersieg in Folge ein. Niklas Noll, Nilas Hoffacker, Silas Baumbach, Jonas van den Brock und Patrick Utech (2) waren erfolgreich. „Wir hatten sehr viel Druck drauf und haben in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückgeschaltet“, sagt Mirco Dietrich. Der Trainer des neuen Tabellenführers konnte kaum zufriedener sein.

TuS Borth – Alemannia Kamp 3:4 (2:1). In doppelter Unterzahl lieferte der TuS einen harten Kampf ab. Nach einer Roten Karte gegen Marcel Enk gerieten die Borther durch einen direkten Freistoß in Rückstand (14.). Philipp Hanz drehte die Partie durch zwei Tore kurz vor der Pause. Mitte der zweiten Hälfte sah Domenik Janßen seine zweite Gelbe Karte. Mit zwei Mann mehr nutzte Kamp nun die Chancen. „Vor dem Elfmeter zum 2:2 wurde ein klares Foul gegen uns nicht geahndet. Wir waren zwei Klassen besser als letzte Woche und holen uns die Punkte woanders“, sagte Coach Frank Misch. Für die Gäste trafen Kosta Jovic (2), Dennis Kiljan und Marc-Andre Debernitz. Luca Uzkureit verkürzte zum 3:4 per Strafstoß in der Nachspielzeit.