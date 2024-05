Fußball-A-Ligist findet Nachfolger für Joel Kaworsky Kamp-Lintforter wird neuer Coach beim Büdericher SV

Seemann wird neuer Coach beim BSV, weil Kaworsky als Trainer in die Nachwuchsabteilung zum TSV Meerbusch wechselt. Der 29-Jährige soll beim letzten Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort II am 26. Mai verabschiedet werden. Kaworsky wird in Büderich weiter in der Sportlichen Leitung mitarbeiten.