1. FC Lintfort II gewinnt mit 5:0 TuS Borth ist der große Verlierer im A-Liga-Abstiegskampf

„Ich hoffe, dass sie schon ein bisschen im Urlaubsmodus sind. Hätten wir gegen Borth nicht gewonnen, wären wir weg gewesen. Es wird bis zum Ende knapp bleiben“, so der Coach. Borth empfängt am Sonntag Spitzenreiter Borussia Veen. „Hoffnung macht, dass wir schon mal abgeschrieben wurden und uns wieder rangekämpft haben. Solange rechnerisch alles möglich ist, hauen wir alles rein. Die Konkurrenz hat auch noch ein schweres Restprogramm“, sagte Heydrich. Am 12. Mai geht’s noch zum OSC Rheinhausen.