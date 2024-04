A-Liga-Spitzenreiter gewinnt mit 8:0 Alpen fällt im Derby gegen Veen auseinander

Wegen des Frühlingsfests in Alpen war es rund um den Rasenplatz an der Fürst-Bentheim-Straße für ein Lokalduell nicht so voll wie sonst. 150 Zuschauer waren vor Ort und sahen mit dem Wind im Rücken einen starken Beginn der Viktoria, die vor allem durch Standards und lange Einwürfe gefährlich wurde. Gästekeeper Jos Hennemann parierte zweimal sensationell.