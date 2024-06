Fußball-A-Ligist verpflichtet Rumänen Trainer Beris Vrebac beendet Hängepartie und bleibt beim Orsoy

Rund eineinhalb Wochen vor dem Start der Vorbereitung hat Fußball-A-Ligist SV Orsoy die wichtigste Personalie geklärt. Beris Vrebac wird den Aufsteiger auch in der kommenden Saison trainieren. Der 57-Jährige hatte lange mit der Zusage gewartet und seine Verlängerung an Bedingungen geknüpft. Unter anderem sollte der Kader personell aufgerüstet werden. Jetzt sagte Vrebac Vorstandsmitglied Guido Eysenbrandt zu, beim A-Liga-Neuling weitermachen zu wollen. „Allein die Anlage und das Umfeld in Orsoy haben ihn überzeugt“, sagte Eysenbrandt. „Ja, ich bleibe. Die Infrastruktur ist wie bei einem Landesligisten. Zudem kommen einige echte Verstärkungen dazu“, meinte Vrebac auf Nachfrage.