Fußball-Kreisliga A : In Rheinberg wird nochmals um Punkte gespielt

In Rheinberg wird nochmals um Punkte gespielt

Rheinberg Zur letzten Meisterschaftspartie des Jahres soll Concordia Rheinberg am Mittwoch zum Vorweihnachtsderby beim SV Millingen antreten. Am Vormittag wird entschieden, ob der Rasen bespielbar ist.

Zwei Tage vor Heiligabend wird in der Kreisliga A nochmals um Punkte gespielt. Im Rheinberger Stadtderby erwartet der SV Millingen die Concordia (Anstoß 19.30). Ob tatsächlich auf dem Rasenplatz an der Jahnstraße der Fußball rollen kann, wird am Mittwochvormittag entschieden. „Wir wollen unbedingt spielen“, sagt Ulf Deutz, der Trainer der Hausherren, die mit einem „Dreier“ auf Rang fünf vorrücken würden.