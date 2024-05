Spannendes Saisonfinale im Abstiegskampf 1. FC Lintfort II hat Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand

Borussia Veen und der ESV Hohenbudberg haben am 37. Spieltag der Kreisliga A jeweils einen Kantersieg bejubelt. Dem Tabellenführer reicht bei drei Punkten Vorsprung auf den Verfolger am kommenden Wochenende ein Zähler zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Bezirksliga. Durch den überraschenden Sieg des OSC Rheinhausen in Rheinberg wird‘s auch im Abstiegskampf ein spannendes Saisonfinale geben.