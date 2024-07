Arbeitstagung des Fußball-Kreises Moers Bis zu sechs Teams können aus der Kreisliga A absteigen

Breiten Raum nahm in der Versammlung, die unter fast freiem Himmel auf der Anlage des SV Menzelen stattfand, die Neuordnung der Kreisliga B ein. Staffelleiter Peter Hanisch stellte das Konzept vor. Nach der Hinrunde werden die 20 beteiligten Mannschaften in zwei Gruppen geteilt. Und zwar nicht in Auf-und Abstiegsrunde, sondern anhand der Platzierungen in die jeweiligen Gruppen verteilt. „Das verspricht mehr Spannung“, prophezeit Hanisch.