Fußball : Jonas van den Brock macht die Kehrtwende

Rheinberg Der Fußballer wollte künftig eigentlich für den TuS Borth auflaufen. Nur elf Tage nach dem offiziellen Wechsel ändert er allerdings seine Meinung.

Nach der Abmeldung in Ossenberg wurde der Vereinswechsel am 11. Juni offiziell vom Fußballverband Niederrhein durchgeführt. Die Freigabe erfolgte wenig später, sodass van den Brock von diesem Tag an die Spielberechtigung beim TuS erhielt – zunächst für Freundschaftsspiele, zum 1. Juli auch für Pflichtspiele. Der Transfer war somit endgültig perfekt.