Fußball : „Mister DJK Wardt“ schließt sich B-Ligist Viktoria Birten an

Xanten Der 30-jährige Torjäger spielte 20 Jahre lang für den Fußball-C-Ligisten. Nun sucht er noch einmal eine neue Herausforderung in der B-Liga.

Für diesen Traum hat die Viktoria nun auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Jonas Koch von der DJK Wardt gesichert. Der 30-jährige Torjäger hinterlässt damit eine große Lücke bei seinem Heimatverein. „Ich bedauere es sehr, dass er mit 30 noch einmal wechselt, denn er ist in gewisser Weise ,Mister DJK Wardt’. Er möchte sich noch einmal in einer höheren Klasse ausprobieren. Wir werden versuchen, den Verlust durch noch mehr Zusammenhalt zu kompensieren, jetzt müssen andere Spieler Verantwortung übernehmen und auch Tore schießen“, sagt Wardts Trainer Johannes Herfuth.

Sein Birtener Pendant Alexander Wisniewski ist sehr glücklich über den Neuzugang: „Wir freuen uns, dass Jonas sich für uns entschieden hat. Er passt menschlich gut in die Mannschaft, sportlich wird er uns weiter bringen. Wir wollen versuchen, an die Siegesserie der vergangenen Saison anzuknüpfen und im oberen Bereich der Tabelle mitzumischen.“

Für Koch, der in den vergangenen neun Spielzeiten sagenhafte 170 Tore für Wardt erzielte, fiel die Entscheidung nicht leicht: „Ausschlaggebend war das rein sportliche. Birten ist ein ambitionierter B-Ligist und Birtens Trainer hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr um mich bemüht, was mich beeindruckt hat. Das Gesamtpaket passt einfach. Da ich überwiegend schöne Zeiten in Wardt hatte und über zwei Jahrzehnte für den Club gespielt habe, gehe ich natürlich mit einem weinenden Auge“, erklärt Jonas Koch seine Entscheidung.