TuS Xanten verliert Stürmer an Landesligisten Jan Pimingstorfer wechselt zum SV Scherpenberg

Jan Pimingsdorfer wird in der kommenden Saison nicht mehr für den TuS Xanten auflaufen. Der Offensivspieler, der in Moers wohnt und in Duisburg studiert, hat Trainer Levin Bardehle am Wochenende davon in Kenntnis gesetzt, dass er zum Landesligisten SV Scherpenberg wechseln werde. „Wir sind uns finanziell nicht einig geworden“, sagt der Coach, der aber keinen Groll hegt. „Ich wünsche Jan maximalen Erfolg. Wir werden weiter in Kontakt bleiben.“ Zudem sei Pimingsdorfer die „Fahrerei nach Xanten zu viel geworden“, so Marvin Braun, Mitspieler und Sportlicher Leiter beim TuS. Kostenpflichtiger Inhalt Der 27-jährige Angreifer war zur zweiten Saisonhälfte vom GSV Moers zum TuS gewechselt und hatte in 13 Einsätzen drei Treffer erzielt. Den frei gewordenen Kaderplatz möchte Bardehle nicht neu besetzen: „Wir sind nicht auf der Suche nach Ersatz. Auch Niklas Maas, Lukas Wellmanns und Tim Beßler können die klassische Neun spielen.“ Die Xantener beginnen am 5. Juli mit der Vorbereitung.