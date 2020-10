Jugendfußball : Über Spielgemeinschaften Talente gezielter fördern

Die neue A-Jugend der Spielgemeinschaft Xanten/Lüttingen tritt in der Leistungsklasse an. Trainer sind Simon Rüttermann (l.) und Roger Kulawig (r.). Einen neuen Trikotsatz gab’s von Jeffrey Karlen vom REWE-Markt. Foto: Verein

Seit dieser Saison treten zwei Jugend-Mannschaften als SG Xanten/Lüttingen in der Meisterschaft an. TuS-Funktionär Theo Neu möchte die Vereine im Stadtgebiet dazu bewegen, noch enger zusammenzuarbeiten.

Theo Neu macht sich viele Gedanken zur Zukunft des Jugendfußballs in Xanten. Für den Leiter der Nachwuchsabteilung des TuS steht fest, dass die neue Spielgemeinschaft mit dem SSV Lüttingen, die es seit dieser Saison gibt, nur der Anfang sein kann. Um allen Kindern im Stadtgebiet gezielter zu fördern und Abgänge zu den größeren Clubs in den Nachbarkommunen zu verhindern, müssen die Xantener Vereine enger zusammenrücken, findet der Funktionär. „Mir schwebt eine Partnerschaft auf Augenhöhe vor.“ Die Kooperation könne ab dem älteren E-Jugend-Jahrgang beginnen.

Ausschließlich zertifizierte Trainer sollen sich um den Nachwuchs kümmern. „Nur gemeinsam wird’s mal möglich sein, dass Xantener Jugendfußballer langfristig in der Niederrheinliga spielen“, sagt Neu. Derweil tritt die neue A-Jugend (Foto) der SG Xanten/Lüttingen mit rund 30 Spielern in der Leistungsklasse an. Ziel sei die Meisterschaft. Fürs B-Jugend-Team der SG laufen in der Kreisklasse 23 Talente auf.