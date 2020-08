Fußball : Erkan Ayna nach einjähriger Leidenszeit zurück beim SVO

Orsoy Der 34-jährige Stürmer kehrt nach langer Verletzungspause zurück in den Kader des B-Ligisten. Er hatte Anfragen von anderen Vereinen, will dem SVO aber beim Wiederaufbau helfen.

(JS) Viel zu lachen gab es in den vergangenen Wochen nicht für die Fußballer des SV Orsoy. Ganze drei Zähler wurden in der A-Liga in der Spielzeit 2019/2020 geholt, zahlreiche Leistungsträger kehrten daraufhin dem Verein den Rücken. Daher folgte der freiwillige Rückzug in die B-Liga. Doch jetzt dürften sich die Gesichter rund um die Platzanlage am Gildenkamp wieder aufhellen, denn Orsoys Torjäger Erkan Ayna ist wieder zurück auf dem Platz.