Fußball-B-Ligist macht Aufstieg in Millingen perfekt Der SV Orsoy ist zurück in der Kreisliga A

Nach vier Jahren ist den Fußballern des SV Orsoy die Rückkehr in die Kreisliga A geglückt. Dem Team von Trainer Beris Vrebac reichte am Sonntag beim SV Millingen II ein 1:1 (1:0), um den Aufstieg perfekt zu machen. Durch den Punktgewinn einen Spieltag vor Saisonende ist klar, dass der SVO in der B-Liga, Gruppe 1, nicht mehr von Tabellenplatz zwei zu verdrängen ist. Auch der SVM hatte was zu feiern. Durchs Remis sicherten sich die Hausherren den Klassenerhalt. „Es war ein schwieriges Spiel für beide Mannschaften, es ging hin und her“, sagte Guido Eysenbrandt aus dem Orsoyer Fußballvorstand. Mit Vrebac, der nach dem Schlusspfiff mit Eiswasser geduscht wurde, werde in der nächsten Woche gesprochen, ob er beim Aufsteiger als Trainer weitermacht oder nicht. Seine Mannschaft wurde mit einem Planwagen in Millingen abgeholt, von dort aus ging’s zur heimischen Sportanlage, um weiter zu feiern. Mika Heckers traf zum 1:0 in der 38. Minute. Der SVM glich durch Malte Schmengler aus (52.). In der 68. Minute zeigte Schiri Sebastian Winkelmann SVO-Akteur Aboubacar Fofana wegen Handspiels Gelb-Rot.