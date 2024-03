Fußball-Landesliga SV Budberg strebt den vierten Sieg in Serie an

Auf dem Kunstrasenplatz in Oberhausen fuhr der Aufsteiger im Hinspiel Ende August in letzter Sekunde seinen ersten Zähler in der Landesliga ein. Seither präsentierte sich der SVB immer stabiler. Inzwischen trennen die Wilke-Elf 16 Punkte vom Drittletzten. Trotz halbserienübergreifend drei Siegen in Serie warnt der Trainer vor dem starken Sterkrader Zentralblock. „Sie haben ein Top-Mittelfeld und werden alles versuchen, um den wichtigen Dreier zu holen. Wir wollen nach dem guten Auftakt im Flow bleiben, wissen aber auch, dass drei oder vier Siege in Folge keine Selbstverständlichkeit für uns in der Landesliga sind“, sagt der Coach. Einige Spieler haben am vergangenen Sonntag leichte Wehwehchen davongetragen. Wilke kann aber wohl auf den gleichen Kader setzen. Mit dem vierten Dreier in Serie könnte der SVB sich weiter festigen und sogar die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen.