Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball : Der Teamkollege der späteren Weltmeister

Daniel Artz spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Schalke 04 – unter anderem zusammen mit dem späteren Weltmeister Benedikt Höwedes. Vor zwei Jahren hat der heute 32-Jährige seine Laufbahn beendet. Foto: privat

Rheinberg Der Rheinberger Daniel Artz spielte als Jugendlicher mehrere Jahre im Nachwuchs des FC Schalke 04 – in einer Mannschaft mit Manuel Neuer und Benedikt Höwedes. Heute ist der 32-Jährige nur noch als Fan auf Schalke zu Gast.

Als Daniel Artz im Jahr 2001 mit dem SV Millingen an einem Jugendturnier beim VfB Homberg teilnahm, wusste er ganz genau, dass er sich an diesem Tag deutlich mehr anstrengen musste als zuvor gewohnt. „Es waren Sichtungstrainer von mehreren Bundesligavereinen da“, erinnert sich Artz, der schon vorher mit starken Leistungen auf seiner favorisierten Linksaußenposition auf sich aufmerksam machen konnte. Am Duisburger Rheindeich legte sich der damals 13-Jährige besonders ins Zeug – mit Erfolg. Daniel Artz erhielt nur kurze Zeit später einen Anruf vom Jugendobmann des MSV Duisburg. Und er fackelte nicht lange. „Nach dem Probetraining wollten sie, dass ich dort anfange. So nahm alles seinen Lauf“, berichtet der heute 32-Jährige.

U-Mannschaften gab es damals noch nicht, Artz war Teil der Duisburger C-Junioren, mit denen er in der Niederrheinliga um Punkte kämpfte. Neben dem harten und stressigen Trainingsalltag fanden ständig Auswahlturniere der verschiedenen Fußball-Kreise sowie Sichtungslehrgänge in der Sportschule Wedau statt – auch unter Beobachtung der heutigen Damen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. „Irgendwann kam dann Schalke auf mich zu. Da musste ich bis zur Unterschrift nicht lange überlegen.“ Nach nur einer Saison bei den „Zebras“ nutzte Daniel Artz die große Chance und wechselte 2002 zu seinem Herzensverein nach Gelsenkirchen.

Gemeinsam mit Andreas Altenbeck vom SV Neukirchen wagte der Offensivspieler den großen Schritt in die Schalker „Knappenschmiede“, wie die erfolgreiche S04-Nachwuchsakademie inzwischen benannt ist. Heute sind die Möglichkeiten sicher ganz andere, doch schon damals wurde auf Schalke viel Wert auf die Jugendarbeit gelegt, die sich immer mehr zum Aushängeschild des Vereins entwickelte. Im Derby gegen den BVB standen Daniel Artz Spieler wie Nuri Sahin oder Marco Rummenigge gegenüber. „Es ist schon krass, wenn man sieht, wer nachher alles Profi geworden ist“, so Artz.

Den Sprung in die Bundesliga schafften auch einige seiner Mitspieler. Die prominentesten Mannschaftskollegen hießen Manuel Neuer und Benedikt Höwedes. Beide gewannen mit Schalke 2011 den DFB-Pokal und krönten sich 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien zum Weltmeister. „Manuel Neuer war ein Jahrgang weiter, Benni Höwedes genau gleich alt. Wenn wir Zeit hatten, haben wir auch öfters zusammen Fußballtennis gespielt“, sagt Artz. Ansonsten wurde den Talenten so einiges abverlangt. Ob Einsatzzeiten, Fitnesswerte oder Verletzungen. „Alles wurde ganz genau erfasst und analysiert.“ Fehltritte durfte man sich da kaum leisten.

Ein C- sowie ein B-Jugend-Jahr verbrachte Daniel Artz am Berger Feld, wo auch Stars wie Leroy Sané, Julian Draxler, Mesut Özil oder Joel Matip eine exzellente Ausbildung durchliefen. Zu den Mentoren gehörten auch S04-Legende Olaf Thon sowie der wohl berühmteste U19-Trainer und Talententwickler Deutschlands, Norbert Elgert. „Er hat mich quasi geholt und generell fast überall seine Finger im Spiel. Er weiß genau, was er tut“, lobt Daniel Artz, der nach der Schule immer direkt eingesammelt wurde. Im Gegensatz zu vielen späteren Profis verzichtete er jedoch auf den Besuch der Gesamtschule, zu der auch ein Teilinternat gehört. „Das wäre vielleicht ein Vorteil gewesen. Ich war oft erst gegen 22 Uhr zu Hause, wollte aber auch den Kontakt zu meinen Freunden halten.“

Kurz vor der A-Jugend plagten ihn dann mehrere Verletzungen und die notwendigen Reha-Behandlungen. Während einige Kollegen schon kurz vor einem Profivertrag standen, war das Abenteuer für den heute 32-Jährigen im Jahr 2004 vom einen auf den anderen Moment vorbei. Da auch die schulischen Leistungen unter seinem sportlichen Leben ordentlich gelitten hatte, entschied sich Artz für den Rückschritt. Seine letzten Jugendjahre spielte er beim SV Budberg. Dann ging‘s zurück in das Dorf, wo er im Bambini-Alter das erste Mal vor den Ball getreten hatte und auch heute noch wohnt. Beim TuS Borth gehörte Artz dem Landesliga-Kader an, ehe er sich gegen Ende seiner Karriere dem SV Concordia Ossenberg anschloss.