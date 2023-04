Fußball-Bezirksliga Budberg demonstriert Stärke und rückt auf Rang eins vor

Viktoria Goch hatte am Vorabend in der Fußball-Bezirksliga mit dem Remis in Pfalzdorf die Steilvorlage geliefert, die der SV Budberg im Heimauftritt gegen die DJK Twisteden dankend annahm. Das Team von Tim Wilke gewann mit 4:0 (1:0) und kletterte auf den Rang, der am Saisonende den Aufstieg bedeutet. Der GSV Moers liegt nach dem Derbyerfolg in Repelen punktgleich auf Platz zwei. Goch ist mit einem Zähler weniger Dritter.