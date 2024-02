Zwei Nachholspiele in der Kreisliga A Veens Fußball-Obmann wettert gegen Staffelleiter

Zudem, so Holland, sei Veen eine Karnevalshochburg, und am Samstag steige im Dorf eine der jecken Veranstaltungen. Und er schiebt hinterher: „Ich war selber mal als Gruppenleiter tätig. Und ein Gruppenleiter sollte für die Vereine da sein und nicht andersherum.“ Borussia-Coach Thomas Haal nennt die Ansetzung „unglücklich“, weil die Partie eben mitten in der Vorbereitung liege, verspricht aber, dass „meine Jungs trotzdem heiß sein werden“. Denn die Veener können die Tabellenspitze erklimmen. Der SV Hohenbudberg liegt mit einem Punkt Vorsprung auf Rang eins. Seine Mannschaft solle am Samstagabend „in Maßen feiern“. Die Leistung in den beiden Testspielen gegen den Oberligisten SV Sonsbeck (1:2) und beim ambitionierten Bezirksligisten Viktoria Goch (1:1) haben Haal gefallen: „Drei der vier Halbzeiten waren sehr, sehr gut.“ Für die Begegnung in Schwafheim wackeln die Einsätze von Ken Klemmer, Michel Schmitz sowie Simon Staymann.