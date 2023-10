Spitzenspiel in der Fußball-A-Liga mit Borussia Veen Warum im Aufstiegskampf Langeweile droht

Für die Millinger geht der Blick nach nach der zweiten Niederlage in Serie nach unten. Coach Oliver Kraft bekam die Ausfälle einiger Stammkräfte nicht kompensiert und kritisierte neben dem schlechten Fitnesszustand auch die Einstellung einiger Spieler. „Wir hatten in 90 Minuten gegen später neun Mann nur eine Torchance und haben alles falsch gemacht. Jeder muss sich selbst hinterfragen, ob er den nötigen Ehrgeiz hat, sich an die Mannschaft heranzukämpfen. So haben wir in der A-Liga nichts zu suchen.“ Damit die Spieler mehr Zeit zum Nachdenken haben, sagte Kraft das Training am Freitag ab. Millingen stellt mit schon 38 Gegentreffern die schwächste Defensive der Moerser A-Liga