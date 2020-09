Fußball-Kreisliga B : Birten und Budberg II im Gleichschritt vorne weg

Kreis Die „Zweite“ des SVB tat sich in Veen schwer, siegte aber mit 2:1. Der SV Büderich verpasste gegen die „Dritte“ des Rumelner TV einen höheren Heimerfolg.

(ND) Budbergs Innenverteidiger Kevin Lünebach bekam ein Sonderlob von seinem Trainer. Büderichs Coach Rocco Steinert bemängelte die schwache Chancenverwertung seiner Mannschaft.

Borussia Veen II – SV Budberg II 1:2 (0:0). „Das war wirklich ein sehr enges Spiel“, resümierte Borussia-Coach Peter Werder nach der knappen Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten. In der ersten Hälfte verteidigte seine Mannschaft mit vollem Einsatz tief in der eigenen Hälfte. Für den SVB gab es so gut wie kein Durchkommen. Das musste auch Gäste-Trainer Daniel Kühn neidlos anerkennen: „Die Veener Abwehr war gut geordnet. Sie hat uns das Leben schon sehr schwer gemacht.“