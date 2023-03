Fußball-Oberliga TuS Xanten verliert zwei Spieler an den SV Sonsbeck

Der SV Sonsbeck arbeitet auf Hochtouren an der Kader-Planung für die kommende Saison. Mit Niklas Binn und Lars van Schyndel verkündet der Fußball-Oberligist nun die ersten Neuzugänge. Beide wechseln vom Bezirksligisten TuS Xanten zu den Rot-Weißen. Binn hat seine Stärken in der Offensive und soll die Außenbahnen beleben, van Schyndel ist für das zentrale Mittelfeld geplant. Levin Bardehle, Co-Trainer des TuS, meinte: „Das ist eine Chance, die die zwei nutzen sollten. Aus Xantener Sicht tut‘s weh, da sie wichtige Bausteine für unser Spielsystem sind.“ Und Sonsbecks Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen sagte: „Wir freuen uns sehr, dass zwei sehr talentierte Spieler den Weg zu uns finden werden. Wir hatten die beiden schon längere Zeit auf dem Zettel. Sie passen sportlich wie menschlich perfekt zu unserem Konzept.“ Xantens Sportlicher Leiter, Thomas Dörrer, spricht von schmerzhaften Abgängen: „Sie sind absolute Leistungsträger und sehr verwurzelt in Xanten. Wir verstehen ihren Wechsel aber als Kompliment für unsere gute Arbeit.“