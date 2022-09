Fußball-Bezirksliga : VfL Repelen fährt mit einer Notelf nach Xanten

Xanten/Rheinberg Bei den Gästen aus Moers fehlt die komplette gesetzte Offensivreihe. Auch beim TuS fallen am Sonntag wichtige Spieler aus. Der SV Budberg erwartet zeitgleich den VfL Tönisberg.

Zweimal war der TuS Xanten schon im heimischen Fürstenbergstadion erfolgreich. Am Sonntag (15 Uhr) soll für die Bezirksliga-Fußballer gegen den VfL Repelen der dritte Heimsieg in der noch jungen Saison folgen.

Johannes Bothen wünscht sich von seiner Mannschaft, das sie dem Kreis-Derby sofort den Stempel aufdrückt. „Die Repelener haben eine komplett andere Mannschaft als in der letzten Saison mit einer ganz neuen Grundmotivation und gezeigt, dass sie Tore schießen können“, warnt der TuS-Coach, der neben den Langzeitverletzten auch auf Lars Neinhuis und Thomas van de Loo verzichten muss. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Niklas Bücken, der unter Woche wegen Schmerzen am Sprunggelenk nicht komplett trainieren konnte.

Einen noch größeren personellen Aderlass erlebt VfL-Trainer Andreas Weinand. Die Ausfallliste war vom ersten Spieltag an groß. An diesem Sonntag fehlen den Moersern satte zwölf Leute, darunter die fast komplette gesetzte Offensivreihe. „Wir haben einen breiten Kader und fahren mit einer Notelf nach Xanten. Es kann nur über Kampf und Laufbereitschaft gehen“, so Weinand. Der Trainer erwartet einen offensiv eingestellten Gegner und bei Regen einen tiefen Platz auf dem Xantener Fürstenberg. Repelen will den Rückenwind vom Last-Minute-Heimsieg gegen Homberg II mitnehmen.