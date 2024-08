Heftige Testspielpleite 0:8 – TuS Xanten blamiert sich in Lintfort

David Epp, einer der fehlenden Xantener Leistungsträger, schaute sich die Pleite, die die Gäste fast ohne Gegenwehr hinnahmen, vor Ort an. Der am Knie verletzte Außenspieler hat für Montag einen Termin zur MRT-Untersuchung. Am nächsten Sonntag steht für die TuS-Mannschaft nach einer gewiss harten Trainingswoche das letzte Testspiel an. Gegner um 15 Uhr im Fürstenberg-Stadion ist Nachbar SSV Lüttingen aus der A-Liga.