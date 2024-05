Fußball-Bezirksligist gewinnt in Praest 8:4 – TuS Xanten erreicht Saisonziel mit Schützenfest

Nach einem munteren Scheibenschießen und 8:4 (1:1)-Erfolg beim RSV Praest traten die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten die Heimreise an. „Offensiv muss ich meiner Mannschaft ein Riesenlob aussprechen. Das war richtig großes Kino. Damit haben wir unser Saisonziel mit 60 Punkten und Platz vier schon erreicht“, meinte Co-Trainer Levin Bardehle. Das 0:1 (15.) glich David Epp per Elfmeter (34.) aus. Der Tabellensechste ging in der 55. Minute erneute in Führung. Ein Eigentor von Danny Stein (57.) brachte den TuS erneut zurück in die Partie. Danach spielten sich die Gäste in einen Rausch. Christopher Kimbakidila (62.), Epp (66.), David Utzka (72.), ein weiteres Eigentor durch David Broich (84.) und zweimal Niklas Maas (89./90.) sorgten für den deutlichen Sieg. Der Ex-Xantener Marko Cvetkovikj sorgte noch für Ergebniskosmetik (77./87.). Vor dem Spiel gab TuS-Keeper Paul Küpper bekannt, dass er den Verein wechselt.