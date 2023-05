Fußball-Bezirksligist in Jubelstimmung Warum der SV Budberg jetzt Aufstiegsfavorit ist

Die zweite Halbzeit In Überzahl schalteten die Budberger einen Gang zurück, und die Hausherren kamen besser in die Partie. Goch erspielte sich vor allem nach Standardsituationen ein Chancenplus und hätte den Ausgleich verdient. Der tragische Held auf Gocher Seite war Michel Wesendonk. Der Routinier scheiterte in der 79. Minute am sicheren Rückhalt Marc Anders im Budberger Tor, der auch in der Schlussphase nicht mehr zu überwinden war.