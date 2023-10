Eklat in der Fußball-Bezirksliga Xantens Spiel nach 2:0-Führung in Asterlagen abgebrochen

In der Halbzeitpause brach Bathon das Spiel dann ab, weil er wohl von einem Trinkpäckchen im Vereinsheim an der Essenberger Straße getroffen worden war. Er fühlte sich danach nicht mehr in der Lage, die Partie weiterzuleiten. „Ich habe das nicht mitbekommen. Mein Co-Trainer hat mir gesagt, dass das Trinkpäckchen von seinem Rücken dem Schiedsrichter auf die Füße gefallen wäre“, so Heimcoach Tugay Yilmazer im Gespräch mit der NRZ. „Das ist so bitter für uns als Verein. Wir versuchen wirklich alles, um das zu verhindern.“