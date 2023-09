Fußball-Bezirksliga 1:2 – Xantens David Epp verschießt Elfmeter

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga unterlag der TuS Xanten bei den SF Broekhuysen mit 1:2 (1:2). Die Mannschaften zeigten eine abwechslungsreiche Partie. Der neue Spitzenreiter war im ersten Abschnitt in Person von Maurice Horster äußerst effektiv. Der A-Jugendliche war der entscheidende Akteur auf dem Platz und brachte die Sportfreunde früh mit einem Doppelpack (9./24.) in Führung. Zwei weitere Großchancen ließ der 17-Jährige ungenutzt (26./39.), sodass Xanten durch den Anschlusstreffer von Niklas Maas kurz vor der Pause zurück im Spiel war. In Hälfte eins ließen Luca Binias (12.) und Maas (17.) ihre Chancen liegen. Co-Trainer Levin Bardehle war mit der ersten halben Stunde nicht einverstanden: „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen und schlecht verteidigt. Nach den beiden frühen Wechseln wurde es besser.“ In der 53. Minute traf Horster das Außennetz. Ansonsten drückte der TuS im zweiten Abschnitt auf den Ausgleich. David Epp vergab in der 68. Minute einen Foulelfmeter, als er an Keeper Marek Schaffers scheiterte.