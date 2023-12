Fußball-Bezirksliga Xanten ist Spitzenreiter Kleve II dicht auf den Fersen

Johannes Bothen, Coach der Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten, und sein Co-Trainer Levin Bardehle bewiesen in dieser Woche Improvisationstalent. Weil der Ascheplatz nicht bespielbar war, ging’s zunächst mit der Mannschaft für eine Krafteinheit in den Stadtpark. Am Donnerstag konnte der TuS dann auf dem Kunstrasen von Viktoria Winnekendonk trainieren. Auf Kunstrasen findet auch die letzte Auswärtspartie der Hinrunde statt. Am Sonntag, 15 Uhr, wartet der FC Neukirchen-Vluyn auf die Xantener, die Tabellenführer 1. FC Kleve II dicht auf den Fersen sind. Der Abstand zum Spitzenreiter beträgt nur drei Punkte. Zudem hat der TuS noch die Nachholpartie gegen den RSV Praest in der Hinterhand (Termin steht noch nicht fest). Bothen will die erste Saisonhälfte natürlich mit einem „Dreier“ abschließen: „Wir treffen auf eine gute fußballerische Truppe, die in den letzten Wochen ins Rollen gekommen ist.“ Neukirchen-Vluyn ist mit fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen auf Rang zehn geklettert. Neben den fünf Verletzten und dem gesperrten Luca Binias droht auf Xantener Seite auch David Utzka nach einer Zahn-Operation auszufallen.