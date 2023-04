Fußball-Bezirksliga TuS Xanten betreibt in Tönisberg Chancenwucher

Der TuS lag bereits nach einer Viertelstunde durch die beiden Tore von Fynn Treker mit 0:2 (11., 15.) hinten. Der Anschlusstreffer durch Luca Binias fiel erst in der 51. Minute. „Wir haben zwar Moral gezeigt, aber es war insgesamt grauenhaft, was wir alles vergeben haben“, so Xantens Trainer. Daniel-Richard Franken gelang das 3:1 für Tönisberg (59.). Sebastian Görres traf dann ins eigene Netz (71.). Ein verwandelter Strafstoß von David Epp, der zuvor von Keeper Robin Bertok gelegt worden war, führte zum 3:3 (74.).