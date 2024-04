Fußball-Bezirksliga TuS Xanten setzt sich in Rindern mit 2:0 durch

Mit einem Lächeln im Gesicht machten sich Johannes Bothen und Levin Bardehle von der Anlage des Fußball-Bezirksligisten SV Rindern auf den Heimweg. Der Trainer des TuS Xanten und sein „Co“ hatten ihre Mannschaft perfekt eingestellt. Die Gäste gewannen beim Tabellennachbarn mit 2:0 (1:0). Vor der Pause lief der TuS den Gegner immer wieder hoch an, Rindern fiel nicht viel ein. Tim Reuters köpfte seinen Farben bereits in der neunten Minute nach einer Ecke von Velibor Geroschus in Führung. Nach der Pause stand die Xantener Defensive kompakt. Der SVR versuchte es mit hohen Bällen, blieb aber zumeist ungefährlich. In der 89. Minute fiel das 2:0 durch Tim Beßler, der einen Steckpass des ebenfalls eingewechselten Lukas Maas erfolgreich im Netz unterbrachte. Es spielten: Jansen; Bücken (90.+1 Lo Curto), Reuters, J. Vengels, L. Vengels, N. Maas, Braun, L. Neinhuis (60. L. Maas), Kimbakidila (68. Epp), Geroschus (79. Beßler), Wellmanns.