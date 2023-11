Derby in der Fußball-Bezirksliga Xanten erhält vor Repelen-Spiel Post vom Sportgericht

Mit den drei Punkten aus der abgebrochenen Partie beim TuS Asterlagen würden die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten in der Gruppe 4 ganz oben in der Tabelle mitmischen. So fahren sie am Sonntag als Tabellensechster zum Kreis-Derby nach Repelen (Anstoß: 15 Uhr). Der VfL liegt mit einem Zähler mehr auf der Habenseite auf Rang fünf. Unterdessen wurde die Xantener Fußball-Abteilung vom Sportgericht aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Vorfällen in Asterlagen abzugeben. Der Termin der mündlichen Verhandlung ist noch offen. „Wir gehen weiter fest davon aus, dass wir die drei Punkte zugesprochen bekommen“, sagt Trainer Johannes Bothen. Die Partie beim Aufsteiger hatte der Schiri in der Pause abgebrochen. Xanten führte zu dem Zeitpunkt mit 2:0. Seitdem habe es keinen Kontakt mit Asterlagen gegeben, so Bothen, der mit seiner Elf seit dem 8. September (1:2 in Broekhuysen) ungeschlagen ist. Neben den vier Langzeitverletzten wird Lukas Vengels in Repelen nicht auf dem Kunstrasen stehen. Der linke Außenverteidiger muss wegen der fünften gelben Karte passen. Der VfL hat sich derweil vorgenommen, nach dem 0:1 beim FC Neukirchen-Vluyn am vergangenen Sonntag nicht auch das nächste Kreis-Derby zu verlieren.