Fußball-Bezirksliga Repelener Effektivität führt zum 4:0-Erfolg über Xanten

Die Fürstenberg-Fußballer, die bis zur Partie in Repelen fast zwei Monate lang nicht verloren hatten, spielten von Beginn an fahrig und zu fehlerbehaftet. Weil bei den Angriffen die Passgenauigkeit nicht vorhanden war, gab’s in Hälfte eins keine TuS-Chancen. Bothen stellte in der Pause auf zwei Spitzen um. Der eingewechselte Niklas Maas sollte vorne mit Luca Binias mehr Druck ausüben. Doch dazu kam’s nicht. Dafür war in der Defensive die Fehlerquote zu hoch. So wie beim 0:2, als ein zu kurzer Rückpass bei Izzettin Kuci landete, der Keeper Michael Jansen im Eins-gegen-eins überwand.