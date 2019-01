SV Budberg bekommt neuen Trainer : Ulf Deutz folgt im Sommer auf Patty Jetten

Budberg Der SV Budberg hat einen Nachfolger für Patty Jetten gefunden, der nach dieser Saison als Trainer der Bezirksliga-Mannschaft aufhören wird. Obmann Michael Nagels konnte Ulf Deutz davon überzeugen, dass er im Sommer das junge Team übernimmt.

Der Kamp-Lintforter hatte in der Spielzeit 2017/18 die A-Jugend des SVB in der Leistungsklasse trainiert und dann eine Pause eingelegt. „Ulf kennt sich bestens aus im Trainergeschäft. Und wir haben gesehen, wie er mit den jungen Spielern umgeht“, sagte Nagels. Der 50-jährige Deutz stand im Seniorenbereich unter anderem beim SSV Lüttingen und anschließend bei Borussia Veen (von 2013 bis 2017) an der Seitenlinie. Jetten hatte in der Winterpause dem Vorstand mitgeteilt, dass er nach sechs Jahren nicht weitermachen will.