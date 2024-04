Fußball-Bezirksligist verliert beim Abstiegskandidaten 2:4 – TuS Xanten steht in Kevelaer neben sich

Eine peinliche 2:4 (0:2)-Niederlage hat sich der TuS Xanten am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga beim Kevelaerer SV abgeholt. Gegen eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, zeigten die Gäste vor allem in der ersten Hälfte einen blutleeren Auftritt. „Das war unterirdisch und nicht der TuS Xanten, den ich kenne. Es war gar kein Zweikampfverhalten zu erkennen“, ärgerte sich Co-Trainer Levin Bardehle. Die Tore vor dem Seitenwechsel erzielte Maximilian Gastens, der in der zwölften und 43. Minute traf. Die weiteren Treffer nach der Pause für den KSV fielen nach Kontern durch Robin Kaschubat (59., 72.). In der Schlussphase gelang Lukas Vengels per Kopf das 1:4 nach Ecke von Marvin Braun (84.). Braun verwandelte später noch eine Ecke direkt zum 2:4 (88.). Xantens David Epp musste wegen einer Wadenverletzung früh runter (27.). Schon am Mittwoch setzt sich die Bezirksliga fort. Xanten erwartet um 15 Uhr den VfL Repelen.