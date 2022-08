Fußball-Bezirksliga : Traumstart für SV Budberg und TuS Xanten perfekt

Rheinberg/Xanten Die beiden Mannschaften gewannen auch ihr erstes Saison-Heimspiel. Xanten schlug den FC Aldekerk mit 2:1, Budberg besiegte den SV Straelen II gar mit 5:1. Beim SVB stand ein 45-jähriger Alt-Herren-Fußballer in der Startelf.

Als der Spieler mit der Rückennummer 9 auf dem Trikot des SV Budberg in der 84. Minute ausgewechselt wurde, bekam er Sonderapplaus vor den Zuschauern, die den Hausherren die Daumen drückten. Der 45-jährige Jens Schulz hatte in der ersten Saison-Heimpartie gegen den SV Straelen II auf der Sechserposition ausgeholfen und eine starke Leistung abgeliefert. Der SVB gewann mit 5:1 (3:1) und hat nun sechs Punkte auf dem Konto.

Die Hausherren, die einige Stammakteure ersetzen mussten, gerieten in der 14. Minute durch Lars Peters‘ Tor in Rückstand. Mit dem 1:1 durch Emir Demiri (19.), der aus spitzem Winkel traf, kippte die Partie. Ihm gelang auch das 2:1 (26.). Demiri verwandelte einen direkten Freistoß. Nach einer Ecke von Felix Wehofen war Moritz Paul mit dem Kopf zur Stelle – 3:1 (30.). Paul schraubte die Führung weiter in die Höhe, indem er in der 76. Minute nach einer neuerlichen Weyhofen-Ecke per Abstauber traf. Als dann Schulz den Platz verließ, kam Tim Beerenberg aufs Feld, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte. Der etatmäßige Kapitän durfte wenig später das 5:1 durch Lennart Hahn bejubeln (85.), der einen Konter erfolgreich abschloss.