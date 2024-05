6:3-Heimerfolg im Kreis-Derby TuS Xanten lässt VfL Repelen alt aussehen

In Halbzeit zwei hatte der TuS mehr Spielkontrolle. Zwischen der 64. und 76. Minute entschied die Fürstenberg-Elf durch die Treffer von Niklas Bücken, Jan Pimingstorfer sowie David Epp die Partie. Salierno gelang das 3:5 (86.), Velibor Geroschus das sechste TuS-Tor per Strafstoß (88.) nach einem Foul an Luigi Lo Curto. „Nur die erste Halbzeit war in Ordnung“, war VfL-Coach Samir Jabri angesäuert. Zum Auftritt seiner Elf nach der Pause meinte er: „Da lief überhaupt nichts mehr. Auch wenn‘s um nichts mehr ging, erwarte ich viel mehr von meinen Spielern.“