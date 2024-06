Kader des Fußball-Bezirksligisten steht Gerrit Jenowsky wechselt vom GSV Moers zum TuS Xanten

Die Sommerpause endet für die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten am 5. Juli. An dem Abend bitte Levin Bardehle, der dann nicht mehr Co-Trainer, sondern Chefcoach ist, zum ersten Training der Saison 2024/25. Beim Start der Vorbereitung, die unter anderem zwei Testspiele gegen Oberliga-Mannschaften beinhaltet, wird auch ein 24-jähriger Allrounder dabei sein, der mit dem GSV Moers in die Landesliga aufgestiegen ist. Gerrit Jenowsky ist der letzte Neuzugang des TuS. „Er ist ein super Fußballer und defensiv wie offensiv einsetzbar“, sagt Marvin Braun, der Sportlicher Leiter. Jenowsky erzielte in der vergangenen Spielzeit in 26 Einsätzen fünf Treffer für den GSV. „Gerrit ist bodenständig, ein Teamplayer und eine Bereicherung für uns. Die Qualität des Kaders ist besser als in der Vorsaison“, so Bardehle, der aus 22 Feldspielern und drei Torhütern wählen kann. Derweil hat Keeper Paul Küpper einen neuen Verein gefunden. Er wechselt zum A-Ligisten SV Straelen.