TuS gewinnt in der Bezirksliga 4:2 Tim Beßler macht für Xanten den Deckel drauf

Nach einem individuellen Fehler und einer Standardsituation glich Uedem innerhalb vier Minuten durch Maik Hemmers (52./56.) aus. Aber Xanten fand zurück in die Partie und setzte die Dominanz in Tore um. Marvin Braun verwandelte nach Foul an Tim Beßler einen Elfmeter sicher zum 3:2 (68.). Den Schlusspunkt mit dem 4:2 setzte Beßler nach einer schönen Einzelleistung (90.). „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt. Unsere Chancenverwertung hätte besser sein können“, meinte Co-Trainer Levin Bardehle.