Fußball-Bezirksliga Xantens Binias sieht beim 2:0 in Sevelen die Rote Karte

In der 56. Minute war das Bezirksliga-Spiel für Lars Neinhuis vom TuS Xanten beim SV Sevelen, das 2:0 (1:0) für die Gäste ausging, beendet. Zu sehr schmerzte der Knöchel. Neinhuis war Mitte der ersten Hälfte von Andreas Terhoeven am Mittelkreis übel umgetreten worden. Der SVS-Kicker hatte daraufhin Rot gesehen. Da Xantens Luca Binias Übeltäter Terhoeven nach dem rüden Foul umschubste, zeigte der Schiri auch ihm Rot (21.). Zu dem Zeitpunkt stand’s noch 0:0. Lukas Vengels traf zum 1:0, da er in einen Weitschuss von Tim Reuters den Fuß rein hielt und den Ball so ins Netz beförderte (37.). Das 2:0 fiel ebenfalls nach einer Ecke. Da Keeper Martin Sibben den Ball nicht endgültig entschärfen konnte, konnte Marius Neinhuis abstauben (52.). „Wir hätten heute viel mehr fürs Torverhältnis tun müssen. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und waren hochüberlegen“, sagte Trainer Johannes Bothen. Es spielten: Jansen; J. Vengels, Reuters (85. Utzka), M. Neinhuis, L. Vengels, Meyer, L. Neinhuis (56. Geroschus), Epp (63. Kimbakidila), Binias, Beßler (56. Bücken), Wellmanns (89. Malangi).