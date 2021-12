Fußball-Bezirksliga : Wardemann-Tore bringen TuS Xanten den „Dreier“

Xanten Der Tabellenvierte setzte sich am Freitagabend im Kreis-Derby gegen den VfL Repelen mit 2:1 durch. Mats Wardemann erzielte beide Treffer für die Hausherren. Ein weiteres Tor von ihm erkannte der Schiri nicht an.

Der TuS Xanten hat sich am Freitagabend mit dem achten Saison-Sieg in die Winterpause verabschiedet. Der Tabellenvierte der Fußball-Bezirksliga entschied das Kreis-Derby mit 2:1 (1:1) für sich. Umjubelter Spieler bei den Hausherren war Mats Wardemann.

Passend zum tiefen Ascheplatz entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem die Gäste nach einer Viertelstunde den ersten Treffer durch Okan Yilmaz erzielten. Mit einem fulminanten Freistoßtor aus über 30 Metern überraschte der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler Schlussmann Marvin Domagalla. Der TuS benötigte nicht lange für eine Reaktion. Nach einem Steckball von Niklas Maas gelang Wardemann der Ausgleich (18.). In der 34. Minute jubelten die Hausherren erneut. Nach einem Schuss von Maas, den VfL-Keeper Niklas Rennen nicht festhielt, war erneut Wardemann aus kurzer Distanz zur Stelle. Doch Schiedsrichter Thimo Lau pfiff die Xantener zurück. Für ihn war’s ein Abseitstor. Mit dem Remis ging’s in die Kabinen. „Wir hatten bestimmt 70 Prozent Ballbesitz“, sagte Levin Bardehle, Co-Trainer des TuS, in der Pause.