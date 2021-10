Fußball-Bezirksliga : Keeper Domagalla hält Xanten den „Dreier“ fest

Xanten Bei seiner Rückkehr zwischen die Pfosten entschärfte der Schlussmann beim 1. FC Kleve II in der Nachspielzeit nochmals eine Großchance. So gewann der TuS mit 2:1 durch die Tore von Lars van Schyndel sowie Niklas Binn.

In seinem ersten Saisonspiel für den Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten war Marvin Domagalla ein sicherer Rückhalt. Er hatte bei seiner Rückkehr zwischen die Pfosten in der Partie beim 1. FC Kleve II großen Anteil daran, dass die Gäste mit 2:1 (1:0) gewannen. So entschärfte der Schlussmann in der Nachspielzeit nochmals eine Großchance.