Fußball-Bezirksliga Xanten meldet vor Spitzenspiel in Asterlagen nächsten Langzeitverletzten

Vor dem Duell beim Tabellenführer TuS Asterlagen am Sonntag, 15.30 Uhr, beklagt Fußball-Bezirksligist TuS Xanten den nächsten Langzeitverletzten. Lukas Maas wird Trainer Johannes Bothen wohl erst zur zweiten Saisonhälfte wieder zur Verfügung stehen. Der 26-Jährige war beim 2:2 in Haldern umgeknickt und hatte sich am Außenband verletzt. Derweil ist Keeper David Vengels am Mittwoch erfolgreich das Kreuzband geflickt worden.