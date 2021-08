Fußball-Bezirksliga : Spielfreudige Schwafheimer feiern 3:0-Heimsieg

Jonas Hausen gelang in der Nachspielzeit das 3:0 für den SV Schwafheim. Foto: FuPa/Verein

Schwafheim Für Borussia Veen war in Schwafheim nichts zu holen. Tolga Dügencioglu traf im ersten Durchgang zum 1:0. Die Tore von Mujo Adanalic und Jonas Hausen fielen durch Konter erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Regen, ein mit roter Asche belegter Platz und 22 Männer, die zwischen und in den sich immer mehr füllenden Pfützen einem Fußball hinterher jagen – die Trainer der beiden Fußball-Mannchaften des SV Schwafheim und von Borussia Veen hatten ihre helle Freude daran. „Wir haben 88 Minuten Kampf gesehen“, waren sich nach dem Bezirksliga-Duell denn auch Manfred Wranik, auf Seiten der Gastgeber, und Gästecoach Christian Hauk einer Meinung. Fußball-Herz, was willst Du noch mehr?

Eine mögliche Antwort: In jedem Clubhaus eine leistungsfähige Waschmaschine, die die äußeren Spuren des Ball-Gefechts schnell wieder in Ordnung bringt. Wobei der Schwafheimer Lavamat nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg seiner Kicker etwas weniger zu arbeiten hatte als die Maschine der Gäste. „Eigentlich kann es ja nicht sein, dass ein Torwart nach solch einem Spiel noch mit sauberem Trikot vom Platz gehen kann“, bezog sich Hauk auf die Tatsache, dass SVS-Keeper Phillip Kmiec, hätte er nicht auch im Regen stehen müssen, einen weitgehend geruhsamen und angenehmen Spätsommer-Nachmittag verbringen durfte.

Die Musik spielte im ersten Durchgang auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes, wo sein Veener Pendant Janek Keusemann schon mehr gefordert wurde. Die Viertelstunde, die beide Seiten noch im Trockenen spielen durften, verbrachten sie damit, die Qualität des Kontrahenten einzuschätzen. Die Grünen aus Schwafheim im Vorwärtsgang, die in ihren schwarzen Auswärtstrikots auflaufenden Veener mit der Maßnahme, den Gegner vor dem eigenen Strafraum abzufangen. Den ersten Schwafheimer Warnschuss gab’s dann auch erst, als es gerade zu tröpfeln begonnen hatte. Keusemann genügte eine Fußabwehr, den Nachschuss setzte Lars Dickmann, Schwafheims auffälligster Akteur, über das Veener Tor. Zehn Minuten später waren dann auch die Hände des Keepers gefragt, um damit Schüsse von Kevin Röös und Dickmann abzuwehren. Kurz darauf aber zappelte der Ball doch im Netz.

Eine Ecke von Julian Klinger flog und flog und flog unter den Augen der Gäste-Abwehr, während Tolga Dügencioglu aus dem Rückraum flugs heraneilte, um den Ball dann unbedrängt und wuchtig einzuköpfen. Das war bei aller Veener Unachtsamkeit kein Zufallsprodukt. „Das wurde im Training geübt“, hatte Wranik seinen Spaß. „Schön, dass es jetzt schon geklappt hat!“ Wie sorglos die in der Offensive bis dahin enttäuschenden Veener agierten, zeigte sich, als der SVS in der 40. Minute nach einer Borussen-Ecke kontern und mit drei Stationen schon wieder am gegnerischen Strafraum auftauchen durfte. Glück für die Gäste, dass Dickmann mit seinem dritten Versuch nur den Außenpfosten traf.