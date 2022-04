Fußball : Der SV Budberg möchte nochmal angreifen

Rheinberg/Xanten Der Tabellendritte der Fußball-Bezirksliga ist am Sonntag beim GSV Moers zu Gast. Der TuS Xanten bekommt es ebenfalls mit einem Moerser Team zu tun, empfängt den abstiegsbedrohten SV Schwafheim.

Im dritten Match der benachbarten Klubs stehen sich erstmals in dieser Spielzeit die beiden Trainer, Dirk Warmann und Tim Wilke, an der Seitenlinie gegenüber. Die jüngsten beiden Male war jeweils ein Coach verhindert. „Wir haben Bock auf das Derby und tun uns gegen die oberen Teams generell etwas leichter“, sagt GSV-Coach Dirk Warmann, dessen Mannschaft mit zuletzt zwei Siegen in Folge auf Platz sechs in der Bezirksliga-Gruppe 5 geklettert, mit 29 Punkten aber rechnerisch noch nicht gerettet ist. Geritt Jenowsky (Gelb-Rot-Sperre), Adis Dedic und voraussichtlich auch Kapitän Tobias Kästner werden ausfallen. Die verschärfte Corona-Lage – der GSV beklagte zwischenzeitlich 14 Fälle – hat sich dagegen entspannt.