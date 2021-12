Fußball-Bezirksliga : SV Budberg setzt i-Tüpfelchen auf eine traumhafte Hinrunde

Andre Rieger (links) erzielte im letzten Heimspiel in diesem Jahr das 2:0 für den SV Budberg per Kopf. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Mannschaft von Trainer Tim Wilke gewann gegen den 1. FC Kleve II mit 4:3 und machte die Herbstmeisterschaft klar. Auf dem rechten Flügel könnte der SVB in der Winterpause noch einen externen Neuzugang verpflichten.

Der SV Budberg hat sein letztes Hinrunden-Spiel in der Bezirksliga mit 4:3 (0:0) gegen den 1. FC Kleve II gewonnen. Die Mannschaft von Coach Tim Wilke blieb damit in der ersten Saisonhälfte ungeschlagen und stellt mit nur neun Gegentreffern die beste Defensive der Gruppe 5. „Der Sieg war das gewünschte i-Tüpfelchen für eine überragende Hinrunde. Von der ersten bis zur 70. Minute war’s das beste Heimspiel der Saison“, lobte der Trainer. Hinten raus wurde es allerdings noch mal spannend.

Wilkes Team rief zunächst alle Tugenden ab, die es in den vergangenen 14 Begegnungen so stark gemacht hat: Laufbereitschaft, hohes Pressing und eine gute Restverteidigung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit belohnten sich die Budberger. Benedikt Franke brachte den Knoten nach 49 Minuten zum Platzen. Wenig später sah der Klever Nils Bruns nach einem Trikotzupfer die Rote Karte. André Rieger per Kopf (57.) und erneut Franke (62.) legten nach.