Fußball-Bezirksliga : SV Budberg ist nach Sieg ohne Glanz neuer Tabellenführer

Rheinberg Beim 5:1-Heimerfolg über den VfL Repelen netzte Moritz Paul dreimal. Bereits nach einer Stunde war die Partie entschieden. Bei den Hausherren sieht Trainer Tim Wilke noch viel Luft nach oben.

Tim Wilke machte es am Sonntagabend wie Freiburgs Trainer Christian Streich, nachdem der Sportclub in der Bundesliga die Tabellenführung übernommen hatte. „Die Tabelle interessiert mich nicht“, sagte Wilke, dessen Team aufgrund des besseren Torverhältnisses nach dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel nun vor Viktoria Goch steht. Dabei glänzten die Budberger längst nicht so, wie man‘s beim Blick auf das Ergebnis vermuten könnte. „Wir haben ein solides Spiel gemacht und viele Torchancen genutzt, haben aber sicher nicht die Sterne vom Himmel gespielt“, analysierte Wilke.

Moritz Paul brachte den SVB nach 15 Minuten in Führung. Bis zum Pausenpfiff sahen die 100 Zuschauer dennoch ein ausgeglichenes Duell. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Hausherren das Geschehen und hatten die Moerser komplett im Griff. Die Tore zwei und drei von Paul (54., 58.) sowie der Treffer zum 4:0 von Emir Demiri, der durch einen laut Wilke „unnachahmlichen Kunstschuss in den spitzen Winkel“ zustande kam, sorgten für die Entscheidung. Mike Konrad verkürzte nach einem Standard auf 1:4 (67.), Jan Luca Häselhoff traf in der Nachspielzeit zum 5:1. „Wir sind hochzufrieden, müssen uns aber in vielen Passagen mit Blick auf die Kaliber in den kommenden Wochen weiter steigern“, betonte Wilke. Und VfL-Coach Andreas Weinand resümierte: „Der Budberger Sieg ist zwei Tore zu hoch ausgefallen.“