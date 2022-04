Fußball-Bezirksliga : SV Budberg dreht gegen Walbeck nach der Pause auf

Rheinberg Nach einem 0:1-Rückstand besiegte der Tabellendritte das Schlusslicht noch mit 5:1. Trainer Tim Wilke wurde in der Kabine laut. Ole Egging leitete die Wende ein und schnürte einen Doppelpack.

Der Dritte musste ohne seine Stamminnenverteidiger Jan Luca Häselhoff und Devin Warnke auskommen. Wilke zog seinen ballsicheren Routinier Sebastian Giltjes eine Reihe zurück. In der Viererkette begann mit Laurin Severith der Kapitän der A-Jugend. In seinem dritten Spiel über 90 Minuten markierte der 18-Jährige seinen ersten Treffer. Es war das wichtige 2:1 (60.).

Die Hausherren drückten dem Spiel früh ihren Stempel auf. Walbeck stand wie erwartet tief in der eigenen Hälfte und konnte über die gesamte Spieldauer kaum Akzente nach vorne setzen. Die Budberger ließen den ganz großen Druck in der ersten Halbzeit allerdings vermissen. Emir Demir, der für den angeschlagenen André Rieger begann, kam dem 1:0 noch am nächsten. Mit dem Pausenpfiff dann die glückliche Führung für die Gäste: Nach einem Gewusel im Strafraum senkte sich der Ball von Hubertus Arians ins lange Eck. „Wir haben uns einlullen lassen“, monierte Wilke, der in der Kabine anders als gewohnt richtig laut werden musste.