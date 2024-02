Fußball-Bezirksliga Gochs Trainer Beine ärgert sich über Spielabsage des TuS Xanten

Es ist für den TuS bereits die zweite Spielabsage in diesem Jahr. Das Duell gegen den RSV Praest soll an diesem Mittwoch, 20 Uhr, nachgeholt werden. Derweil ärgerte sich Daniel Beine, der Gocher Trainer, über den Spielausfall in Xanten. „Ich habe mir den Platz morgens angeguckt. Er war sicherlich nicht perfekt. Trotzdem hätte die Begegnung meiner Meinung nach stattfinden können. Wir haben früher auf Plätzen gespielt, die in einem weitaus schlechteren Zustand waren“, meint der Coach des Titelanwärters, der in Xanten wohnt. Bardehle findet die Aussagen des Trainerkollegen „doch sehr fragwürdig“. Zumal wenig später die Stadt den Platz gesperrt habe.