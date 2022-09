Fußball-Bezirksliga : Budberg wacht zu spät auf und verliert Tabellenführung

Simon Kömpel (am Ball) startete mit dem SV Budberg in Neukirchen-Vuyn eine Aufholjagd. Foto: BECHHAUS/Rüdiger Bechhaus

Neukirchen-Vluyn Der FC Neukirchen-Vluyn trotzte dem SVB ein 3:3 ab. Der Aufsteiger führte schon mit 3:0. Luca Hoff und Moritz Paul trafen jeweils doppelt. Budbergs Keeper Lorenz Delgado hielt in der Nachspielzeit einen Strafstoß.

250 Zuschauer sahen eine turbulente Partie und einen guten Start der Gastgeber. Astrit Krasniqis direktes Freistoßtor (25.) und Luca Hoff (35.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Kurz nach Wiederanpfiff schloss Hoff einen schönen Angriff zum 3:0 für den Aufsteiger ab. Die Budberger strahlten vor allem über Standards Gefahr aus und kamen so zum Erfolg. Moritz Paul (60., 68.) stellte zunächst den Anschluss her. A-Jugend-Spieler Oliver Nowak traf zum 3:3 (76.). FCNV-Coach Anel Pedljic ärgerte sich über die drei kassierten Kopfballgegentore. „Wir wussten, dass sie über ruhende Bälle gefährlich werden. Vor dem Spiel haben wir den Punkt nicht unbedingt einkalkuliert, sind jetzt aber damit zufrieden – auch wenn mehr drin war."

Die Budberger waren auch nach dem 3:3 am Drücker. Aufregung gab’s in der Nachspielzeit, als sich Kevin Mpuna Matinu im Strafraum selbst an die Hand schoss. Schiedsrichter Thomas Verrieth entschied auf Elfmeter, den SVB-Keeper Lorenz Delgado parierte. „Wir haben am Ende Moral bewiesen“, lobte Coach Tim Wilke.